Какие законопроекты в 2025 году нужно принять в первую очередь? Отвечают депутаты Госдумы

Приоритетными парламентарии назвали поддержку участников СВО, льготы на жилье и устранение разницы в зарплатах бюджетниковКакие самые важные законопроекты в 2025 году нужно принять в первую очередь, по мнению депутатов Госдумы? Daily Storm опросил парламентариев из комитетов по обороне, здравоохранению, труду, информполитике и ЖКХ.
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