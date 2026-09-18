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ВК Пресс

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Более четверти избирателей на Кубани уже проголосовали

Более четверти избирателей на Кубани уже проголосовали

Выборы депутатов Государственной Думы IX созыва рассчитаны на три дня и продлятся 18, 19 и 20 сентября.

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