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Азер Насибов: «Для меня музыка не имеет границ»

Азер Насибов: «Для меня музыка не имеет границ»

Это обаятельный парнишка покоряет своим творчеством сердца многих на сцене и в социальных сетях. фото из личного архива Азера Насибова В свое время этот обаятельный парнишка покорил звездное жюри телевизионных проектов «Голос.

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