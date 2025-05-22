Азер Насибов: «Для меня музыка не имеет границ»

Это обаятельный парнишка покоряет своим творчеством сердца многих на сцене и в социальных сетях. фото из личного архива Азера Насибова В свое время этот обаятельный парнишка покорил звездное жюри телевизионных проектов «Голос.
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