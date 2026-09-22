В Госдуме предложили отказаться от обязательной прописки

В России вновь разгорелась дискуссия о будущем института регистрации граждан. Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков заявил о необходимости отменить обязательную прописку и заменить ее добровольной регистрацией.
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