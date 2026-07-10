Представитель СК России приняла участие в заседании российско-индийской Рабочей группы по противодействию терроризму

Руководитель отдела Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Анна Николаевна Старжинская приняла участие в 14-м заседании российско-индийской Рабочей группы по противодействию терроризму под сопредседательством заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Дмитрия Евгеньевича Любинского и заместителя Министра иностранных дел Республики Индии Сиби Джорджа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии