Представитель СК России приняла участие в заседании российско-индийской Рабочей группы по противодействию терроризму

Руководитель отдела Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Анна Николаевна Старжинская приняла участие в 14-м заседании российско-индийской Рабочей группы по противодействию терроризму под сопредседательством заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации Дмитрия Евгеньевича Любинского и заместителя Министра иностранных дел Республики Индии Сиби Джорджа.