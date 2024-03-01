Основатель ЧВК Blackwater считает, что Украина должна оставить Крым и Донбасс

Украина должна оставить Крым и Донбасс России и не пытаться их завоевать, так как не способна это сделать в одиночку - а Соединенные Штаты не будут устраивать конвенциональную войну против России ради интересов Украины.
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