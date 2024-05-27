Новые инициативы Голиковой. Вероятность повышения пенсионного возраста резко увеличилась

Александр Лагуткин

Что она сделал мы знаем. Пробила увеличение пенсионного возраста. Организовала в стране эпидемию коронобесия, на которой её родственники с фирмой зарегистрированной на Кипре, продавали стране произведенную в России вакцину, "заработав" на этом порядка сотен миллиардов. Ущерб который понесла страна из=за организованного коронобесия ещё даже не подсчитывали. Но сколько разорилось фирм и какие убытки понесли предприятия и бюджет? Например, в Белоруссии Голиковой не было, Лукашенко там сказал что короновируса нет. В результате там количество умерших от этого гриппа в разы меньше, в пересчете на тысячу человек населения. Если вы это считаете за громадные заслуги!? У нас ЦБ на поводу у МВФ. Голикова на поводу у ВОЗ. В результате сотни миллиардов зеленых сейчас в банках врагов. А из-за ограничений при коронобесии страна понесла огромные материальные потери. Какие ещё заслуги вы имеете ввиду? Оптимизацию медицины, когда в больницах практически не осталось младшего медицинского персонала, а к врачам очереди на запись? А вот вы, очень похожи на шакала, который крутится под хвостом "Шерхана". Понятно, где власть, там и деньги. Пример МО во главе с Шойгу показывает, что творят высшие чиновники заботясь о своем кармане, чтобы потом сбежать из России на Запад к наворованным деньгам, прикупленной недвижимости и пристроенным родственникам. Сраный майор из СКР умудрился "накрысить" 17 миллиардов! У Шевцовой из МО только биткоинов на 30-ть миллиардов. Это не считая домов в Лондоне, вилл на теплых берегах и в России по мелочи на миллиардные суммы. И всё это в то время, когда страна воюет со всем Западом за свое существование. И руководить ею должны люди, которые дают хоть какой-то положительный результат, как в финансовой сфере, так в в промышленности и экономике. А уж в военной сфере необходимо предателей и казнокрадов расстреливать. Иначе это обходится стране в десятки тысяч погибших её защитников по вине всей этой сволочной заразы, опутавшей все сферы управления страной. Они уже давно приготовили себе уютные места на Западе, купили вторые-третьи паспорта. И Россия для них чужая. А вы нам сейчас о каких-то заслугах этих чиновников. Вы из той же когорты, что на "кормлении" из бюджетного "корыта"?