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Новые инициативы Голиковой. Вероятность повышения пенсионного возраста резко увеличилась

Новые инициативы Голиковой. Вероятность повышения пенсионного возраста резко увеличилась

После утверждения нового состава кабинета министров у многих россиян возникли вопросы. Например, почему свои посты сохранили некоторые чиновники, деятельность которых вызывает большую критику, в частности речь идет о Татьяне Голиковой.

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Комментарии
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tsan tsan
Во-первых, приличный человек не будет позорить имя великого детского доктора  глупыми высказываниями. Во-вторых, что необычного в том, чтобы прожить 65 и более лет ? Считаете, что работа у доктора Рошаля была лёгкой, легче , чем ваша ? А сколько ему лет ?
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20 час.
Александр Лагуткин
Что она сделал мы знаем. Пробила увеличение пенсионного возраста.  Организовала в стране эпидемию коронобесия, на которой её родственники с фирмой зарегистрированной на Кипре, продавали стране произведенную в России вакцину, &quot;заработав&quot; на этом порядка сотен миллиардов. Ущерб который понесла страна из=за организованного коронобесия ещё даже не подсчитывали. Но сколько разорилось фирм и какие убытки понесли предприятия и бюджет? Например,   в Белоруссии Голиковой не было, Лукашенко там сказал что короновируса нет. В результате  там количество умерших от этого гриппа в разы  меньше, в пересчете на тысячу человек населения.   Если вы это считаете за громадные заслуги!?  У нас ЦБ на поводу у МВФ. Голикова на поводу у ВОЗ.  В результате сотни миллиардов зеленых сейчас в банках врагов.  А из-за ограничений при коронобесии страна понесла огромные материальные потери.  Какие ещё заслуги вы имеете ввиду?  Оптимизацию медицины, когда в больницах практически не осталось младшего медицинского персонала, а к врачам очереди на запись?  А вот вы, очень похожи на шакала, который крутится под хвостом  &quot;Шерхана&quot;.  Понятно, где власть, там и деньги.  Пример МО во главе с Шойгу показывает, что творят  высшие чиновники заботясь о своем кармане, чтобы потом сбежать из России на Запад к наворованным деньгам, прикупленной недвижимости и пристроенным родственникам. Сраный майор из СКР умудрился &quot;накрысить&quot; 17 миллиардов!  У Шевцовой из МО только биткоинов на 30-ть миллиардов. Это не считая домов в Лондоне, вилл на теплых берегах и в России по мелочи на миллиардные суммы.    И всё это в то время, когда  страна воюет со всем Западом за свое существование. И руководить ею должны люди, которые дают хоть какой-то положительный результат, как в финансовой сфере, так в в промышленности и экономике.  А уж в военной сфере необходимо предателей и казнокрадов расстреливать. Иначе это обходится стране в десятки тысяч погибших её защитников по вине всей этой сволочной заразы, опутавшей все сферы управления страной.  Они уже давно приготовили себе уютные места на Западе, купили вторые-третьи паспорта.  И Россия для них чужая.  А вы нам сейчас о каких-то заслугах этих чиновников. Вы из той же когорты, что на &quot;кормлении&quot; из бюджетного &quot;корыта&quot;?
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20 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Закусывали бы,  такую муйню не писал бы... а то нашёлся очередной &quot;ум, честь и совесть нашей эпохи&quot;, чудак на букву М. Причём тут детский доктор? Звучит похоже? Очко, нет,  очки протри... радетель Голиковский.
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19 час.

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