Свежие фрукты, бальзам для сна, антисептическая пудра – что нового в сфере красоты

Собрали всё самое полезное для того, чтобы вы встретили лето во всеоружии!фото: freepik.com--> Лето не за горами, а это значит, что нам хочется всё больше ярких красок, сочных вкусов, умосводящих ароматов, хочется больше проводить времени на солнце, гулять до рассвета, улыбаться и думать только о хорошем! Мы собрали для вас новинки в сфере красоты, которые помогут вам выглядеть на все сто в любой ситуации и в любое время дня и ночи! Линия солнцезащитных средств Sun Ray, Мастерская Олеси Мустаевой Новости СМИ2 Новости СМИ2 «Мастерская Олеси Мустаевой» – российский производитель косметических средств.