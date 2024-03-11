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Суд арестовал имущество юрлица IKEA в России

Суд арестовал имущество юрлица IKEA в России

Арбитражный суд Московской области по заявлению российских налоговиков, оспаривающих сделку юрлица IKEA ООО «Торг» по перечислению 12,9 миллиарда рублей компании Fami Limited (Ирландия), арестовал имущество ООО на эту сумму за исключением средств, предназначенных для обязательных выплат, включая зарплаты.

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