На конкурсе «Полярная звезда» АрМИ-2022 спецназовцы выполнили упражнение по поиску разведывательных данных

Участникам соревнований предстояло десантироваться из вертолета Ми-8, поразить 17 мишеней, раздобыть разведданные и переместится в район общего сбора.
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