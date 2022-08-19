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На конкурсе «Полярная звезда» АрМИ-2022 спецназовцы выполнили упражнение по поиску разведывательных данных

На конкурсе «Полярная звезда» АрМИ-2022 спецназовцы выполнили упражнение по поиску разведывательных данных

Участникам соревнований предстояло десантироваться из вертолета Ми-8, поразить 17 мишеней, раздобыть разведданные и переместится в район общего сбора.

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