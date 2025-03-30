МЧС предупреждает рязанцев, что питомцы могут стать причиной пожара

МЧС предупреждает, что домашние животные могут стать причиной пожара в доме. Любопытные питомцы могут случайно включить плиту, пробежаться по столешнице рядом с горящим газом или загореться от оставленной без присмотра свечи.
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