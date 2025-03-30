НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рязанские новости

1 подписчик

МЧС предупреждает рязанцев, что питомцы могут стать причиной пожара

МЧС предупреждает рязанцев, что питомцы могут стать причиной пожара

МЧС предупреждает, что домашние животные могут стать причиной пожара в доме. Любопытные питомцы могут случайно включить плиту, пробежаться по столешнице рядом с горящим газом или загореться от оставленной без присмотра свечи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх