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Более 3,1 млн избирателей проголосовали в Москве к утру 16 марта

Более 3,1 млн избирателей проголосовали в Москве к утру 16 марта

Известия Более 3,1 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента России, в том числе почти 2,5 млн избирателей отдали свой голос при помощи электронного голосования, заявила в беседе с журналистами председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

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