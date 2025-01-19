Политика как он...
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Политика как она есть

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Депутат Рады предрек скорый уход Зеленского

Депутат Рады предрек скорый уход Зеленского

Владимир Зеленский через полгода перестанет быть главой киевского режима. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе и подозревается в госизмене.

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