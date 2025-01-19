Владимир Зеленский через полгода перестанет быть главой киевского режима. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе и подозревается в госизмене.
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