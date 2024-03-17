Трамп призвал давать деньги Украине в долг

Экс-президент США призвал Украину вернуть долги США на своем предвыборном митинге в Огайо. «Если хотите, одолжите им денег, а не просто вручайте чек на 60 миллиардов долларов», — заявил бывший американский лидер.
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