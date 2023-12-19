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Украину обманули с членством в Евросоюзе. ЕС уже не скрывают этого

Украину обманули с членством в Евросоюзе. ЕС уже не скрывают этого

Фото: REUTERS Президент Франции Эммануэль Макрон признал, что решение ЕС о переговорах с Украиной не имеет юридической силы.

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Комментарии
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Олег Едаменко
Политолухи, такие политолухи.... Когда это Запад заморачивался &quot;юридической силой&quot;? Для того и придуман &quot;порядок, основанный на правилах&quot;. Ведь в каждом правиле есть исключения.... Так что я твёрдо убеждён, что если до 2025 года мы не разгромим хохлов в ноль, до полного исчезновения государственности, то в 2025 - 2026 году их примут в ЕС и в НАТО. Причём - в международно признанных границах. И тогда воевать с НАТО мы будем уже не конвенционным оружием.
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