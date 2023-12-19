Украину обманули с членством в Евросоюзе. ЕС уже не скрывают этого

Олег Едаменко

Политолухи, такие политолухи.... Когда это Запад заморачивался "юридической силой"? Для того и придуман "порядок, основанный на правилах". Ведь в каждом правиле есть исключения.... Так что я твёрдо убеждён, что если до 2025 года мы не разгромим хохлов в ноль, до полного исчезновения государственности, то в 2025 - 2026 году их примут в ЕС и в НАТО. Причём - в международно признанных границах. И тогда воевать с НАТО мы будем уже не конвенционным оружием.