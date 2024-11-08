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Не только о футболе

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Баны Роши и Литвинова, 4-е поражение СКА подряд, состав сборной России, 8:0 от «Челси», первая победа «МЮ» в ЛЕ, 800 очков Панарина и другие новости

Баны Роши и Литвинова, 4-е поражение СКА подряд, состав сборной России, 8:0 от «Челси», первая победа «МЮ» в ЛЕ, 800 очков Панарина и другие новости

1. КДК РФС после драки в дерби дисквалифицировал защитника ЦСКА Виллиану Рошу на 3 матча, а хавбека «Спартака» Руслана Литвинова – на два.

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Лена Мисько
⚡️ Защитник ЦСКА Виллиан Роша дисквалифицирован на три матча РПЛ за удар в голову Литвинову в дерби со «Спартаком»: бразилец пропустит игры с «Крыльями», «Ростовом» и «Рубином». Литвинов, схвативший Рошу за лицо, дисквалифицирован на два матча РПЛ: он не сыграет против «Акрона» и «Локомотива»
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