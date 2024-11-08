Баны Роши и Литвинова, 4-е поражение СКА подряд, состав сборной России, 8:0 от «Челси», первая победа «МЮ» в ЛЕ, 800 очков Панарина и другие новости

Лена Мисько

⚡️ Защитник ЦСКА Виллиан Роша дисквалифицирован на три матча РПЛ за удар в голову Литвинову в дерби со «Спартаком»: бразилец пропустит игры с «Крыльями», «Ростовом» и «Рубином». Литвинов, схвативший Рошу за лицо, дисквалифицирован на два матча РПЛ: он не сыграет против «Акрона» и «Локомотива»