Баны Роши и Литвинова, 4-е поражение СКА подряд, состав сборной России, 8:0 от «Челси», первая победа «МЮ» в ЛЕ, 800 очков Панарина и другие новости

1. КДК РФС после драки в дерби дисквалифицировал защитника ЦСКА Виллиану Рошу на 3 матча, а хавбека «Спартака» Руслана Литвинова – на два.
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