Грохотало всю ночь! Самый массированный обстрел Воронежской области

В частности: 16 БПЛА сбиты над территорией Воронежского региона; 14 БПЛА нейтрализованы в воздушном пространстве Белгородской области; 6 БПЛА уничтожены над Курской областью; 6 БПЛА сбиты над Самарской областью; 3 БПЛА перехвачены над Республикой Мордовия; По одному БПЛА уничтожено над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями, сообщает грохот приграничья.