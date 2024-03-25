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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Харден набрал 12 очков и 14 передач в 1-м матче против «Сиксерс» после обмена из команды

Защитник в прошлом году выразил желание покинуть «Филадельфию» и был отправлен в «Клипперс» в ноябре.

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