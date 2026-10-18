По дронам из «Гатлинга»: представлен словенский комплекс ПВО Skythunder Словенская компания Valhalla Turrets представила концепт нового комплекса ПВО Skythunder, сочетающий в себе 20-мм пушку M197 Gatling, 70-мм ракеты с лазерным наведением и радар кругового обзора.