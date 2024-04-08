Тайны Вселенной: ЦЕРН возобновляет исследования с помощью Большого адронного коллайдера

План ЦЕРН предполагает столкновение протонов почти со скоростью света на своем 17-мильном кольце, вращаясь более 11 тысяч раз в секунду, с целью исследования скрытых частиц, на которых держится Вселенная, а также для создания условий, аналогичных тем, что были сразу после Большого взрыва.