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18.04 - Всемирный день радиолюбителя [вехи_истории]

18.04 - Всемирный день радиолюбителя [вехи_истории]

﻿﻿ 18.04——Всемирный день радиолюбителя [history_milestones] 1925 — В Париже основан Международный союз радиолюбителей (IARU) — ассоциация, созданная радиолюбителями для защиты и развития своего хобби на международной арене.

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