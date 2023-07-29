Вы бы до этого никогда не додумались: вот какие идеи дизайнеров стоит взять на заметку

В современных проектах можно встретить немало необычных решений дизайнеров. Порой кажется, что те или иные приемы избыточны или даже неуместны, но некоторые идеи стоит отложить в памяти, они действительно заслуживают внимания.
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