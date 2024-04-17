Меркурис: Некоторые бригады ВСУ отказываются подчиняться Сырскому

Новый главком ВСУ не внушает доверие некоторым бригадам, солдаты которых игнорируют приказы.В Вооружённых силах Украины сложилась довольно сложная ситуация из-за отказа военнослужащих некоторых бригад подчиняться приказам главнокомандующего украинской армии Александра Сырского.
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