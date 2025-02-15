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Сын Никаса Сафронова уехал из России и встретился с папой римским

Сын Никаса Сафронова уехал из России и встретился с папой римским

Звездный наследник преподнес понтифику подарок. Пианист Лука Затравкин в компании своего знаменитого отца — художника Никаса Сафронова — недавно побывал в Ватикане и лично встретился с папой римским Франциском.

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