Сын Никаса Сафронова уехал из России и встретился с папой римским

Звездный наследник преподнес понтифику подарок. Пианист Лука Затравкин в компании своего знаменитого отца — художника Никаса Сафронова — недавно побывал в Ватикане и лично встретился с папой римским Франциском.
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