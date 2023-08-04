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Том Брэди стал совладельцем «Бирмингема»

Том Брэди стал совладельцем «Бирмингема»

46-летний американец в партнерстве с инвестиционной компанией Knighthead Capital Management LLC стать миноритарным владельцем акций «Бирмингема».

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