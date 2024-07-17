В Липецкой области вырос спрос на образование с господдержкой

Спрос на образовательные кредиты с господдержкой вырос на 68% в Липецкой области. Его можно оформить на оплату любого периода учебы (семестр, год или все обучение целиком)Как сообщается, в текущем году Центрально-Черноземный банк выдал уже более 75 млн рублей образовательных кредитов с господдержкой.