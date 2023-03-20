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Владимир Путин: российско-китайские отношения выступают краеугольным камнем глобальной стабильности

Владимир Путин: российско-китайские отношения выступают краеугольным камнем глобальной стабильности

Отношения Москвы и Пекина вышли на наивысший уровень и продолжают крепнуть, являясь своего рода краеугольным камнем региональной и глобальной стабильности.

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