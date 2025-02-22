«Все штатно»: в мэрии Сочи не увидели особых проблем с занесенными снегом улицами

«Все штатно»: в мэрии Сочи не увидели особых проблем с занесенными снегом улицамиВ мэрии Сочи довольно бодро рапортуют о борьбе со снежной стихией, практически парализовавшей движение транспорта в городе.
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