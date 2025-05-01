Римма Ратникова: «Я в душе глубочайший государственник»

Куда уходили огромные доходы советской прессы? Какую функцию навязывали журналистике в 90-е годы? Как Татарстан прорывал информационную блокаду? Об этом и многом другом экс-председатель Союза журналистов РТ, вице-спикер Госсовета РТ 3-6-го созывов Римма Ратникова рассказала в большом интервью «Татар-информу».