Девятый фестиваль "День Индии" в Москве: семья, танцы, йога и многое другое

Девятый ежегодный фестиваль "День Индии" пройдет в Москве с 15 по 18 августа. Городской парк "Остров грез" превратится в настоящий оазис восточной культуры, где каждый желающий сможет познакомиться с обычаями и традициями этой удивительной страны.