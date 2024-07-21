Девятый фестиваль "День Индии" в Москве: семья, танцы, йога и многое другое

Девятый ежегодный фестиваль "День Индии" пройдет в Москве с 15 по 18 августа. Городской парк "Остров грез" превратится в настоящий оазис восточной культуры, где каждый желающий сможет познакомиться с обычаями и традициями этой удивительной страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии