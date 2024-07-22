Иран задержал судно в Персидском заливе

Командующий вторым округом военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерал Хейдар Хонариан-Моджаррад в понедельник, 22 июля, сообщил о задержании у берегов Персидского залива в территориальных водах южной иранской провинции Бушер танкер под флагом государства Того, – сообщает агентство Tasnim.