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Подбитый на фронте американский танк Abrams впервые захвачен и вывезен в Россию

Подбитый на фронте американский танк Abrams впервые захвачен и вывезен в Россию

Уничтоженную американскую боевую машину выставят на всеобщее обозрение на Поклонной горе.Подразделения русской армии группы «Центр» вывезли из зоны боев на Донбассе подбитый под Авдеевкой американский танк Abrams М1.

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