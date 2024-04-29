Подбитый на фронте американский танк Abrams впервые захвачен и вывезен в Россию

Уничтоженную американскую боевую машину выставят на всеобщее обозрение на Поклонной горе.Подразделения русской армии группы «Центр» вывезли из зоны боев на Донбассе подбитый под Авдеевкой американский танк Abrams М1.
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