Кредитно-финансовая система – средство управления Россией

Россия продолжает падение, а ростовщики считают прибыли Совет директоров Центробанка РФ, приняв решение поднять ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов – с 13 до 15 % годовых, в очередной раз нанёс мощный удар по производству в России.
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