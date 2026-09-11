Россияне быстро переходят в наличные

Объем наличных денег в обращении в России по итогам 2026 года может увеличиться на 3,7 трлн рублей против роста на 1 трлн рублей в 2025-м.
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