В Москве задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионеров 4 млн рублей

В Москве полиция поймала 19-летнего курьера аферистов, который помогал обманывать пенсионеров. Молодого человека задержали с поличным у одного из домов на улице 26 Бакинских Комиссаров, когда он забирала сумку с деньгами у пожилой пары, ставшей жертвой аферистов.