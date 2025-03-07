В Москве задержали курьера мошенников, забравшего у пенсионеров 4 млн рублей

В Москве полиция поймала 19-летнего курьера аферистов, который помогал обманывать пенсионеров. Молодого человека задержали с поличным у одного из домов на улице 26 Бакинских Комиссаров, когда он забирала сумку с деньгами у пожилой пары, ставшей жертвой аферистов.
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