Госдума в ноябре рассмотрит законопроект, запрещающий использовать животных в цирках. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
В России могут запретить выступление животных в цирках
Комментарии
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Алексей Тан
Неохота Дуре выделить деньги на цирки просто. Смотрите, какая экономия сразу! А так - выбросил животинку на улицу - и вся не долга! Ни лечить, ни кормить не надо. Красота! А давайте от другого цирка откажемся. В ГД как люди страдают! ======= Только деньги то эти .... идут "Запашним"!!!.... и идут из КАРМАНОВ тех людей!.... которые в этих ЦИРКАХ и ни разу не были! и не будут!... и тех циркачей и "клоунов"... в глаза не видели и не увидят!... как же ИНОРОДЦАМ понравилась, кормушка советиус!.
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10 час.
Егор П
Бурматов что ли минусовал?(ему бы ещё за бродячих собак ответить, которых он усыплять запретил...)
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5 час.
ХА
Харченко Александр
А что там смотреть остается
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2 час.
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