В России могут запретить выступление животных в цирках

Алексей Тан

Неохота Дуре выделить деньги на цирки просто. Смотрите, какая экономия сразу! А так - выбросил животинку на улицу - и вся не долга! Ни лечить, ни кормить не надо. Красота! А давайте от другого цирка откажемся. В ГД как люди страдают! ======= Только деньги то эти .... идут "Запашним"!!!.... и идут из КАРМАНОВ тех людей!.... которые в этих ЦИРКАХ и ни разу не были! и не будут!... и тех циркачей и "клоунов"... в глаза не видели и не увидят!... как же ИНОРОДЦАМ понравилась, кормушка советиус!.