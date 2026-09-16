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Bloomberg: представители правительства США и Anthropic обсудили риски ИИ

Bloomberg: представители правительства США и Anthropic обсудили риски ИИ

Министр торговли США Говард Латник и заместитель главы Пентагона Эмил Майкл обсудили риски, связанные с искусственным интеллектом, с сооснователем Anthropic Томом Брауном.

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