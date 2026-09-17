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Царьград

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В Нижегородской области убийств стало меньше на 21,8% за 8 месяцев

В Нижегородской области убийств стало меньше на 21,8% за 8 месяцев

В Нижегородской области за восемь месяцев 2026 года число преступлений против личности сократилось по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года.

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