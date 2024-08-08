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Царьград

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"Живой, шутит": Военкор Коц рассказал о самочувствии Поддубного в больнице

"Живой, шутит": Военкор Коц рассказал о самочувствии Поддубного в больнице

По словам военного корреспондента Коца, Поддубный сохраняет веселье и бодрость, несмотря тяжелое ранение.

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