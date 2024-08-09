Результатов наступления нет: Киев вновь демонстративно отказался от переговоров с Россией

К этому моменту руководители киевского режима не «видят смысла» в прямых переговорах с Россией. С таким заявлением в интервью украинским СМИ выступил глава офиса нелегитимного президента Украины Андрей Ермак.
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