Киев подтвердил, что к войне с Россией Украину подтолкнула Великобритания

Лидер фракции партии Зеленского в Верховной раде «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший делегацию Украины на переговорах с Россией весной 2022года в Стамбуле, в пятницу, 24 ноября, подтвердил, что главным требованием Москвы было – не вступать в НАТО, но премьер Великобритании Борис Джонсон сказал: «Давайте будем просто воевать», – сообщает украинское издание Страна.
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