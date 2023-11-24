Киев подтвердил, что к войне с Россией Украину подтолкнула Великобритания

Лидер фракции партии Зеленского в Верховной раде «Слуга народа» Давид Арахамия, возглавлявший делегацию Украины на переговорах с Россией весной 2022года в Стамбуле, в пятницу, 24 ноября, подтвердил, что главным требованием Москвы было – не вступать в НАТО, но премьер Великобритании Борис Джонсон сказал: «Давайте будем просто воевать», – сообщает украинское издание Страна.