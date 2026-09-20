Из-за массированной атаки БПЛА самолеты, летевшие из Омска в Москву, направили в другие аэропорты. Лайнер «Победы», который должен был приземлиться сегодня утром в Шереметьево, сел в Нижнекамске.
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