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Аргументы недели

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После проверки участка на Петергофском шоссе устранят незаконную свалку

После проверки участка на Петергофском шоссе устранят незаконную свалку

В Красносельском районе Санкт-Петербурга обнаружили несанкционированную свалку с автомобильными, строительными и другими отходами.

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