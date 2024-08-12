Спецназ "Ахмат" уничтожил рекордное количество техники ВСУ на Курском направлении

В ходе боевых действий на Курском направлении российский спецназ "Ахмат" совместно с другими подразделениями уничтожил рекордное количество военной техники и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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