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Прокуратура ЯНАО помогла жительнице Нового Уренгоя восстановить пенсионные права

Прокуратура ЯНАО помогла жительнице Нового Уренгоя восстановить пенсионные права

Жительнице Нового Уренгое незаконно отказывали в назначении страховой пенсии, пока в дело не вмешалось надзорное ведомство.

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