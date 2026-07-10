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62ИНФО | Новости Рязани

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В Старожиловском районе прокуратура помогла ребенку-инвалиду получить лекарства

В Старожиловском районе прокуратура помогла ребенку-инвалиду получить лекарства

В ходе проверки было установлено, что ребенок по медицинским показаниям нуждается в лекарственном препарате, однако несколько месяцев лекарства ему не выдавали, из-за чего родителям приходилось покупать медикаменты за свой счет.

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