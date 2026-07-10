В Старожиловском районе прокуратура помогла ребенку-инвалиду получить лекарства

В ходе проверки было установлено, что ребенок по медицинским показаниям нуждается в лекарственном препарате, однако несколько месяцев лекарства ему не выдавали, из-за чего родителям приходилось покупать медикаменты за свой счет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии