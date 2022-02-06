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10 фотографий о том, что можно сделать из старого свитера

10 фотографий о том, что можно сделать из старого свитера

Как часто вы обновляете свой гардероб? У людей, которые любят гулять по магазинам одежды, гардероб обновляется очень часто, и новые вещи очень быстро становятся старыми.

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