Причину теракта в Монако связали с предвыборной гонкой на Украине

Покушение на олигарха Вадима Ермолаева заказал президент Украины Владимир Зеленский, чтобы не допустить финансирование им избирательной кампании бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.
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