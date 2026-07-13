Фестиваль российского кино впервые пройдет на Маврикии

На Маврикии пройдет фестиваль российского кино. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе РОСКИНО. "Маврикийцы знают и любят советское кино, поэтому мы решили приложить максимум усилий, чтобы и российское кино они знали и понимали.