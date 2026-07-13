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Газета.ру

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Фестиваль российского кино впервые пройдет на Маврикии

Фестиваль российского кино впервые пройдет на Маврикии

На Маврикии пройдет фестиваль российского кино. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе РОСКИНО. "Маврикийцы знают и любят советское кино, поэтому мы решили приложить максимум усилий, чтобы и российское кино они знали и понимали.

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