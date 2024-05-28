В Ярославской области полицейские изъяли свыше 158 килограммов синтетического наркотика и задержали подозреваемых в его производстве

«Сотрудниками УМВД России по Ярославской области совместно с коллегами из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России задержаны трое мужчин, которые организовали незаконное производство наркотических средств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии